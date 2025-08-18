¿Qué dicen los analistas? 18 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 18 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 18 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

COPKAPITAL - La semana inicia con poca información económica global, aunque en los próximos días se publicarán datos relevantes en distintas regiones, entre ellos inflación, balanza comercial y PMIs de manufactura y servicios.

En México, los reflectores estarán en las ventas minoristas de junio (jueves) y, el viernes, en la inflación de la primera quincena de agosto junto con el Producto Interno Bruto (PIB) revisado del segundo trimestre de 2025.

SCOTIABANK - La lectura final del PIB será crucial para evaluar el dinamismo sectorial durante el segundo trimestre, complementada por los datos mensuales del IGAE, que permitirán observar la evolución hasta junio. No anticipamos revisiones significativas respecto a la estimación inicial.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,8218 por dólar, con una depreciación de un 0,53% frente a los 18,7230 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso cede terreno tras considerar el progreso de la reunión entre Rusia y Estados Unidos, el viernes pasado, mientras los operadores centran su atención en los próximos datos económicos en México.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el viernes un 0,26%, a 58.320,48 puntos.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura negativa, en medio de la expectativa por la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien estará acompañado de dirigentes europeos.

En el plano económico, la atención se centra en el simposio de Jackson Hole.

BANORTE - En México, esperamos un rango de operación semanal para el IPC entre 57.200 y 59.000 puntos. (Reporte de Noé Torres)