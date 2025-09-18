¿Qué dicen los analistas? 18 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 18 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 18 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La Reserva Federal recortó las tasas de interés un cuarto de punto porcentual el miércoles e indicó que reducirá constantemente los costos del crédito durante el resto de este año, en respuesta a la preocupación sobre la debilidad del mercado laboral, una medida que apoyó la mayoría de los designados por el presidente Donald Trump para el banco central.

COPKAPITAL - El mercado ya había anticipado el recorte, aunque la confirmación de que la Fed podría seguir bajando la tasa abre la puerta para que Wall Street mantenga su tendencia alcista.

Hoy se reúnen varios bancos centrales, entre ellos el Banco de Inglaterra (BoE) -que mantuvo su tasa de interés en el 4,0% como se anticipaba-, y el Banco de Japón (BoJ), del que se espera que también la mantenga en el actual nivel de 0,5%.

* El departamento de Trabajo informó más temprano que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo descendió la semana pasada, pero el mercado laboral se ha suavizado al disminuir tanto la demanda como la oferta de trabajadores.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,3040 por dólar, con un marginal retroceso de un 0,03%, frente a los 18,2993 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

ACTINVER - Luego de que la Fed empató la expectativa de recortes que anticipaba el mercado, el dólar se recupera frente a la mayoría de las divisas. El índice DXY avanza 0,21%.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el miércoles un 0,95% a 61.513,91 puntos, rompiendo una racha de tres jornadas seguidas de subidas y tras tocar el lunes un máximo histórico de 62.252,13 unidades.

BANORTE - Prevemos que (la Bolsa) mantenga el sesgo descendente, luego de fallar en superar la resistencia que se localiza en los 62.490 enteros. En este contexto, el soporte que podría enfrentar se sitúa en los 61.000 puntos. Sugerimos tomar utilidades con un perfil de corto plazo.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura positiva de las bolsas luego de que las solicitudes iniciales por beneficios de desempleo en EE.UU.

cayeron en 33.000 la semana pasada, ubicándose en 231.000. A nivel local, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, inicia el jueves en Ciudad de México una visita de dos días destinada a mejorar los vínculos, recientemente tensos, y a buscar un frente común en las cruciales conversaciones comerciales con Estados Unidos. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)