¿Qué dicen los analistas? 19 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 19 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

COPKAPITAL - Hacia finales de la semana, la atención de los mercados se centrará en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, evento que suele marcar señales de política monetaria de mediano plazo.

* La moneda cotizaba en 18,8541 por dólar, con una depreciación de 0,42% frente a los 18,7750 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso retrocede a pesar del debilitamiento del dólar, mientras los inversores esperan conocer datos económicos clave al final de la semana, para tener mayor visibilidad sobre el crecimiento del país.

ACTINVER - El rango técnico de corto plazo se mantiene entre 18,99 y 18,50.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cerró estable el lunes en 58.319,70 puntos.

BANORTE - Comenzó la semana sin cambios. Mantiene el riesgo de ampliar el escenario de baja, la perforación de los 58.000 puntos establecerá una señal técnica negativa. En este contexto, podría tomar rumbo hacia los 57.600 enteros. Mientras las 59.000 unidades estarán ejerciendo como resistencia.

Recomendamos mantener posiciones.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura negativa tras el reporte de Home Depot, cuyos resultados del segundo trimestre quedaron por debajo de las expectativas de analistas, tanto en ingresos como en utilidades. (Reporte de Noé Torres)