¿Qué dicen los analistas? 19 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 19 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 19 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - Anticipamos que Banco de México seguiría con el ciclo de recortes este año alcanzando una tasa del 7,0% en diciembre.

Proyectamos que habría una pausa en el primer trimestre de 2026 para evaluar los efectos de las presiones fiscales en precios, así como de los posibles efectos de segundo orden antes de continuar con dos recortes adicionales que llevarían la tasa a un 6,5% al cierre de 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,4210 por dólar, con una depreciación de un 0,37% frente a los 18,3526 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso es afectado por el avance del dólar, después de considerar los datos económicos de la sesión previa y la expectativa de que la Reserva Federal podría no mantener un ciclo de flexibilización continua hacia adelante.

ACTINVER - Los rangos técnicos se encuentran ahora entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el jueves un 0,44%, a 61.323,95 puntos.

BANORTE - Consideramos que el sesgo descendente continúe, la perforación de los 61.000 enteros fortalecerá la corrección. En este contexto, el soporte que podría enfrentar se sitúa en los 60.600 puntos.

Por otro lado, ubicamos la resistencia en los 62.000 enteros. Sugerimos tomar utilidades con un perfil de corto plazo.

COPKAPITAL - Este viernes será el "Quadruple Witching" o "Día de Brujas", cuando vencen simultáneamente futuros sobre índices, opciones sobre índices, opciones sobre acciones y otros derivados.

Se espera un elevado volumen de acciones negociadas y alta volatilidad en los precios, especialmente en la última hora de sesión. (Reporte de Noé Torres)