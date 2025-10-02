¿Qué dicen los analistas? 2 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 2 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 2 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 18,4189 por dólar, con una depreciación de un 0,27% frente a los 18,3698 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso opera en un rango estrecho a pesar del debilitamiento del dólar, considerando una modesta agenda económica en Estados Unidos, debido al cierre del Gobierno estadounidense.

ACTINVER - Ayer, el tipo de cambio respetó el soporte ubicado en los 18,25 pesos por dólar, rebotando hacia los 18,38. Esto refuerza los rangos técnicos entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el miércoles un 1,57%, a 61.929,72 puntos, después de haber alcanzado nuevos niveles máximos.

COPKAPITAL - Los mercados parecen descontar que el cierre del Gobierno estadounidense será de corta duración, pero un retraso en la publicación de datos laborales clave podría alterar la narrativa de "aterrizaje suave" que sostiene el rally.

En México, la toma de utilidades era esperada tras los máximos históricos. Habrá que vigilar que no perfore su promedio móvil de un mes, actualmente en 61.160 puntos.

BANORTE - Esperamos que el sesgo de baja continúe, tras alcanzar en intradía un máximo histórico en 63.183 puntos. En este sentido, el apoyo más cercano que podría enfrentar está ubicado en 61.340. Por otro lado, la resistencia se sitúa en los 63.130 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura positiva este jueves, pese a la ausencia de nuevas cifras económicas -incluidas las solicitudes iniciales de desempleo- y en un entorno marcado por el ya rutinario cierre del gobierno federal. (Reporte de Noé Torres)