¿Qué dicen los analistas? 2 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 2 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 2 de septiembre.

ECONOMÍA

Las remesas a México descendieron en julio por cuarto mes consecutivo, arrastradas por un menor número de envíos que opacó un incremento en el monto promedio de las operaciones, según cifras divulgadas el lunes por el banco central.

Además, los analistas del sector privado subieron la expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0,4% desde un 0,3% previo y bajaron la de inflación a un 3,97% desde el 4,04% anterior, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el lunes.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

BANORTE - Sobre cifras económicas, conoceremos los indicadores PMI e ISM manufactureros de EE. UU. en agosto. En la Eurozona la inflación se aceleró en agosto a 2,1% a/a. En Brasil, el PIB del 2T25 avanzó 0,4% t/t. Por la noche estaremos atentos a los indicadores Caixin (PMIs) de China.

* La moneda cotizaba en 18,7891 por dólar, con una depreciación de un 0,81% frente a los 18,6385 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso es afectado por el fortalecimiento del dólar tras la apertura americana, mientras los inversores centran su atención en la apelación de la Suprema Corte para validar la imposición de los aranceles recíprocos.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el lunes un 0,27%, a 58.865,03 puntos.

BANORTE - Comenzó el mes con un avance moderado. Esperamos que la consolidación prevalezca, ya que ha fallado en superar la resistencia que se localiza en los 59.400 puntos. En este sentido, el soporte que podría enfrentar está ubicado en los 58.000 enteros. Recomendamos mantener posiciones. El indicador Macd desacelera la recuperación. Esperamos que el volumen de operación mejore, tras el feriado en EE. UU.