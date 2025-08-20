¿Qué dicen los analistas? 20 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 20 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La Reserva Federal (Fed) estadounidense publicará al mediodía las minutas de la más reciente reunión de su comité de política monetaria.

BANAMEX - Las actas podrían ofrecer mayores detalles sobre la reciente decisión de política monetaria, así como el pensamiento del comité y posibles pistas sobre la dirección futura.

No obstante, la mira se mantiene sobre todo en el simposio de Jackson Hole a finales de esta semana, y los comentarios de Jerome Powell en ese foro.

COPKAPITAL - El simposio de Jackson Hole, a celebrarse del 21 al 23 de agosto, se mantiene como el principal punto de atención de los mercados financieros.

El discurso de Powell programado para el viernes podría marcar la pauta sobre el rumbo de los próximos recortes de tasas en Estados Unidos.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,7578 por dólar, con una apreciación de un 0,24% frente a los 18,8020 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, a medida que los inversores centran su atención en las minutas de la Fed y en los comentarios de Jackson Hole.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el martes un 0,25%, a 58.462,79 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC cerró con un rendimiento positivo. Sin embargo, prevalece el riesgo de un ajuste, tras seguir respetando la resistencia ubicada en los 59.000 puntos.

En este sentido, el soporte más cercano que podría enfrentar se sitúa en las 58.000 unidades. La perforación de esta referencia establecería una señal técnica negativa. Recomendamos mantener posiciones.

ACTINVER - Los futuros de las bolsas estadounidenses muestran comportamiento ligeramente negativo.

Los inversionistas están atentos a la publicación de las minutas de la Fed y al inicio del foro anual de Jackson Hole para tener una idea más clara de hacia dónde van las tasas en la siguiente decisión. (Reporte de Noé Torres)