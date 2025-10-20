¿Qué dicen los analistas? 20 de octubre
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 20 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 20 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
ECONOMÍA
ITAÚ - El instituto de estadística, Inegi, publicará sus cifras de la actividad económica (IGAE) el miércoles. Pronosticamos una contracción interanual del 1,9% y una disminución mensual del 0,1%.
El jueves se dará a conocer la inflación de la primera quincena de octubre. Esperamos un aumento del índice general de precios del 0,36% frente a la quincena anterior, con una inflación subyacente del 0,23%.
DEUDA, MONEDA Y BOLSA
* La moneda cotizaba en 18,3515 por dólar, casi sin cambios frente a los 18,3570 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.
MONEX - Hoy, el peso es afectado por la recuperación parcial del dólar, después de extender el retroceso semanal ante las tensiones arancelarias, mientras los inversores esperan conocer datos económicos clave en México y el reporte de inflación estadounidense al final de la semana.
ACTINVER - Los rangos técnicos se encuentran entre 18,31 y 18,52.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el viernes un 1,28%, a 61.743,92 puntos.
BANORTE - En Estados Unidos los futuros anticipan una apertura positiva. En México, prevemos un rango semanal para el IPC entre 60.800 y 63.000 puntos. (Reporte de Noé Torres)
