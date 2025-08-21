¿Qué dicen los analistas? 21 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 21 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El banco central de México publicará a las 09.00 hora local (1500 GMT) la minuta de su más reciente reunión de política monetaria.

BANAMEX - Estimamos que destacarán la disminución de la inflación general, la debilidad de la actividad y el comportamiento ordenado de los mercados.

Así, anticipamos que los comentarios de la mayoría, en línea con la guía futura, apuntarían a un par de recortes adicionales hacia delante, llevando la tasa a 7,25% al cierre de año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,7330 por dólar, con una apreciación marginal de 0,05% frente a los 18,7422 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso corrige parte de su retroceso después de evaluar el débil reporte de ventas minoristas, aspecto que podría apoyar a desacelerar la inflación del componente subyacente.

BANORTE - Esperamos una recuperación, luego de que la línea de precios ha fallado en superar en cierre el soporte que se localiza en los 18,82. En este sentido, la resistencia más cercana que podría enfrentar se sitúa en 18,70. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, perdió el miércoles 0,41%, a 58.221,47 puntos.

VECTOR - Al inicio del simposio de Jackson Hole, los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura negativa tras los resultados de Walmart en el segundo trimestre, que no cumplieron con las expectativas del mercado.

COPKAPITAL - El ánimo local podría verse favorecido si las minutas de Banco de México dan alguna señal de baja de tasas en septiembre. (Reporte de Noé Torres)