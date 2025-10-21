¿Qué dicen los analistas? 21 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 21 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 21 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

COPKAPITAL - El mercado parece entrar en una fase de espera: los inversionistas mantienen el optimismo, pero están a la espera de conocer los primeros reportes para tomar decisiones de mayor plazo. Si las conversaciones entre Estados Unidos y China avanzan positivamente, el sentimiento podría fortalecerse.

* La moneda cotizaba en 18,3982 por dólar, con una depreciación de un 0,10% frente a los 18,3800 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso es presionado por el avance del billete verde, después de alcanzar un acuerdo comercial con Australia, lo que libera tensiones sobre el uso de tierras raras.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,31 y 18,52 pesos por dólar.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el lunes un 0,12%, a 61.672,35 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC acumuló dos días cerrando con un balance negativo. No obstante, prevalece la tendencia de recuperación, tras consolidar sobre el promedio móvil exponencial de 34 días y el soporte ubicado en los 60.800 puntos.

En este contexto, la resistencia que tendrá que vencer para fortalecer el impulso son los 62.480 enteros. Sugerimos mantener posiciones.

GBM - Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) publicó resultados positivos en el tercer trimestre, aunque ligeramente por debajo de las estimaciones.

Esta semana concentra la mayor parte de los reportes del tercer trimestre, ya que al menos treinta emisoras presentarán sus resultados en los próximos días. (Reporte de Noé Torres)