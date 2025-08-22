¿Qué dicen los analistas? 22 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 22 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La inflación general de México avanzó a 3.49%, mucho menos de lo previsto en la primera quincena de agosto, mientras que la subyacente mostró un ligero descenso a 4.21%.

ACTINVER - Con esta información, mantenemos nuestra expectativa de un recorte de 25 puntos base a la tasa clave de interés a finales de septiembre.

Con ello, Banco de México terminaría con la primera etapa del ciclo de recortes, el cual estuvo en función de los datos internos. A partir de noviembre, el ciclo de recortes entrará a una segunda etapa, donde los ajustes estarán ligados a la Reserva Federal.

VECTOR - Buenas cifras de inflación durante la primera quincena de agosto en México. Por el lado del crecimiento económico, la economía se desaceleró un poco más de lo anticipado.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18.7007 por dólar, con una apreciación de 0.18% frente a los 18.7350 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso reacciona a los datos económicos locales, destacando el retroceso de la inflación quincenal y un débil dato del PBI del segundo trimestre, mientras los inversores se mantienen a la espera de los comentarios del presidente de la Fed en Jackson Hole.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves 0.76%, a 58.663,97 puntos.

COPKAPITAL - Wall Street estará totalmente condicionado al discurso de Powell. Un tono moderado podría detener las caídas recientes, mientras que un mensaje restrictivo podría amplificar la presión sobre el Nasdaq y las tecnológicas. (Reporte de Noé Torres)