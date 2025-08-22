¿Qué dicen los analistas? 22 de agosto
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 22 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
ECONOMÍA
* La inflación general de México avanzó a 3.49%, mucho menos de lo previsto en la primera quincena de agosto, mientras que la subyacente mostró un ligero descenso a 4.21%.
ACTINVER - Con esta información, mantenemos nuestra expectativa de un recorte de 25 puntos base a la tasa clave de interés a finales de septiembre.
Con ello, Banco de México terminaría con la primera etapa del ciclo de recortes, el cual estuvo en función de los datos internos. A partir de noviembre, el ciclo de recortes entrará a una segunda etapa, donde los ajustes estarán ligados a la Reserva Federal.
VECTOR - Buenas cifras de inflación durante la primera quincena de agosto en México. Por el lado del crecimiento económico, la economía se desaceleró un poco más de lo anticipado.
DEUDA, MONEDA Y BOLSA
* La moneda cotizaba en 18.7007 por dólar, con una apreciación de 0.18% frente a los 18.7350 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.
MONEX - Hoy, el peso reacciona a los datos económicos locales, destacando el retroceso de la inflación quincenal y un débil dato del PBI del segundo trimestre, mientras los inversores se mantienen a la espera de los comentarios del presidente de la Fed en Jackson Hole.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves 0.76%, a 58.663,97 puntos.
COPKAPITAL - Wall Street estará totalmente condicionado al discurso de Powell. Un tono moderado podría detener las caídas recientes, mientras que un mensaje restrictivo podría amplificar la presión sobre el Nasdaq y las tecnológicas. (Reporte de Noé Torres)
Otras noticias de México
- 1
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 2
El argentino dueño de la heladería vandalizada en Barcelona contó como fue el incidente y negó las acusación de “discriminación lingüística”
- 3
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 4
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china