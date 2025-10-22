¿Qué dicen los analistas? 22 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 22 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La actividad económica de México, IGAE, se expandió un 0,6% en agosto contra el mes previo, informó el instituto nacional de estadística. La actividad económica bajó un 0,9% en agosto contra el mismo mes de 2024.

ITAÚ - Las cifras de hoy indican que la economía experimentó un desempeño negativo en el tercer trimestre

Mantenemos nuestra previsión de crecimiento del PBI de un 0,6% en 2025, aunque nos mantenemos cautelosos ante posibles impactos inesperados en el cuarto trimestre causados ​​por los huracanes que afectaron el sur y el centro del país en octubre. Actualmente, la evaluación de daños continúa.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,3993 por dólar, con una apreciación de un 0,17% frente a los 18,4308 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el sólido repunte del IGAE en agosto, que mitigó las preocupaciones de un menor dinamismo de la economía en el tercer trimestre, mientras que el dólar es impulsado por factores externos.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,31 y 18,52 pesos por dólar.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el martes un 1,46%, a 60.773,78 puntos.

COPKAPITAL - El índice rompió el soporte de 61.040 unidades, por lo que esta el riesgo de una baja adicional hasta 60.229 o incluso 59.065 si no logra rebotar hoy.

GBM - Los futuros de las acciones en Estados Unidos registran ligeras pérdidas, mientras los inversionistas esperan nuevos reportes corporativos y definiciones en el ámbito comercial entre Estados Unidos y China. (Reporte de Noé Torres)