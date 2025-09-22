¿Qué dicen los analistas? 22 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 22 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BBVA - Banco de México divulgará el jueves su decisión de política monetaria, en la que esperamos un recorte de 25 puntos básicos (pb) en la tasa de interés, en consonancia con la reciente comunicación de la Junta de Gobierno que indica una continua flexibilización de las condiciones monetarias.

Seguimos esperando que el banco central pueda implementar recortes de al menos 75 pb antes de fin de año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,3612 por dólar, con una ganancia de un 0,15% frente a los 18,3897 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso se mantiene presionado mientras los inversores centran su atención en la decisión de política monetaria de Banxico el jueves.

BANORTE - Esperamos una operación semanal entre 18,20 y 18,55.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el viernes un 0,20%, a 61.200,27 puntos, en su tercera jornada de pérdidas después de haber alcanzado en la semana niveles máximos históricos.

COPKAPITAL - La corrección del IPC se mantiene dentro de lo esperado tras las ganancias acumuladas en el año. El soporte clave está en 61.090 unidades y un nivel objetivo en el promedio móvil de un mes (59.900 puntos).

Hacia adelante, la baja en tasas debería favorecer a las empresas con elevada carga financiera y dar soporte a la tendencia del mercado.

VECTOR - Sin referentes económicos relevantes en la agenda, los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura negativa, afectados por la confusión generada en torno a la propuesta de imponer un costo de 100.000 dólares a las visas H-1B de Estados Unidos. (Reporte de Noé Torres)