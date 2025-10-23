¿Qué dicen los analistas? 23 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 23 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La inflación general de México desaceleró en la primera quincena de octubre a un 3,63% interanual, más de lo previsto, mientras que el índice subyacente se moderó en un 4,24%, su menor nivel desde la primera mitad de agosto.

CAPITAL ECONOMICS - La caída de la inflación en la primera mitad de octubre, combinada con la debilidad de la economía, significa que es probable que Banco de México cumpla con su orientación futura y aplique otro recorte de 25 puntos básicos (a un 7,25%) en su próxima reunión en noviembre.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - El mercado se encuentra en una fase de cautela técnica y fundamental, con los inversionistas a la espera de señales más claras.

* La moneda cotizaba en 18,3990 por dólar, con una apreciación marginal de un 0,08% frente a los 18,4130 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso se estabiliza tras evaluar los datos económicos locales, mientras que los inversores continúan a la espera de conocer el reporte de inflación estadounidense mañana.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,31 y 18,52 pesos por dólar.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles un 0,88%, a 61.308,20 puntos.

BANORTE - Consideramos que tiene espacio para ampliar la recuperación, la superación de los 61.400 puntos fortalecerá el rebote técnico. En este contexto, la resistencia que pondrá a prueba es el psicológico de los 62.000 enteros. Mientras el soporte que deberá respetar se sitúa en los 60.500 puntos.

Sugerimos mantener posiciones. (Reporte de Noé Torres)