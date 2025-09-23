¿Qué dicen los analistas? 23 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 23 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 23 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - Seguimos anticipando debilidad en la actividad económica. Proyectamos que el Producto Interno Bruto (PIB) disminuirá un 0,1% trimestral en el tercer trimestre.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,3452 por dólar, con una apreciación marginal de un 0,03% frente a los 18,3506 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por un dólar relativamente estable y un mejor resultado de las ventas minoritas locales, a pesar de que el reporte de la actividad económica limita el avance de la divisa mexicana.

ACTINVER - Los rangos técnicos se encuentran entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el lunes un 1,31%, a 62.004,11 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC interrumpió tres días consecutivos cerrando a la baja. Consideramos que la presión de alza prevalezca, la superación del psicológico de los 62.000 enteros establecerá una señal favorable.

En este contexto, la resistencia que enfrentaría está en los 62.480 puntos. Por su parte, el soporte se sitúa en los 60.600 puntos. Sugerimos mantener posiciones

COPKAPITAL - Se ve un mercado global apoyado en el entusiasmo por la IA y la resiliencia tecnológica, pero con la mirada puesta en datos económicos y en un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que pueden marcar la dirección del dólar y de los bonos.

En México, la recuperación del IPC y del peso confirma que los movimientos del viernes fueron más técnicos que fundamentales. (Reporte de Noé Torres)