¿Qué dicen los analistas? 24 de octubre
CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 24 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
ECONOMÍA
BANAMEX - Mantenemos nuestras estimaciones de inflación general y subyacente para el cierre de 2025 en 4,0% y 4,2%.
DEUDA, MONEDA Y BOLSA
* La moneda cotizaba en 18,3650 por dólar, con una apreciación de 0,16% frente a los 18,3943 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.
MONEX - Hoy, el peso se benefició de la cifra de inflación en Estados Unidos, mientras que los operadores evaluaron la decisión del presidente Donald Trump sobre finalizar las negociaciones con Canadá tras una campaña de televisión canadiense contra los aranceles.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves 0,33%, a 61.511,95 puntos, en su segunda jornada de ganancias.
BANORTE - Prevemos que el impulso continúe, luego de superar los 61.400 puntos. En este contexto, la resistencia que pondrá a prueba es el psicológico de los 62.000 enteros. Por su parte, el soporte se sitúa en los 60.500 puntos. Sugerimos mantener posiciones. (Reporte de Noé Torres)
