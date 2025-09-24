¿Qué dicen los analistas? 24 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 24 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 24 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La inflación general de México aceleró en la primera quincena de septiembre a un 3,74%, aunque menos de lo previsto, según datos oficiales divulgados el miércoles. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4,26%.

PANTHEON - El dato de hoy justifica aún más el recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de Banco de México en su decisión del jueves. La inflación subyacente se mantiene estable, pero la menor demanda interna y la fortaleza del peso deberían mantener la inflación general en torno al 3,8% durante los próximos tres a seis meses.

BANAMEX - Mantenemos nuestras estimaciones para la inflación general anual y subyacente al cierre de 2025 en un 4,0% y un 3,9%. Para 2026 estimamos que suban a 4,3% y 4,2%, mismo orden.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,4120 por dólar, con una depreciación de un 0,31% frente a los 18,3550 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso es afectado por el repunte del dólar, mientras los inversores esperan conocer el reporte de inflación PCE en Estados Unidos al final de la semana y tener más pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el martes un 0,59%, a un nuevo máximo histórico de 62.368,19 puntos.

COPKAPITAL - Los indicadores técnicos siguen apuntando al alza.

BANORTE - Prevemos que la recuperación continúe, la superación de los 62.480 puntos fortalecerá el rebote técnico. En este sentido, el siguiente objetivo que enfrentaría está ubicado en los 63.130 enteros Mientras el apoyo se localiza en los 61.400 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura positiva, impulsados por Alibaba tras anunciar nuevas inversiones en inteligencia artificial. (Reporte de Noé Torres)