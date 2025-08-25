¿Qué dicen los analistas? 25 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 25 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 25 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BBVA - El informe trimestral de Banco de México que se dará a conocer el viernes ofrecerá una orientación más clara sobre la inflación y el crecimiento. La minuta de la reunión de agosto confirmó un ritmo más lento de flexibilización monetaria, y es muy probable que se produzca otro recorte en septiembre.

Además, la inflación de la primera quincena de agosto sorprendió a la baja, lo que refuerza nuestras expectativas de una tasa de interés clave del 7,0% para fin de año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,6221 por dólar, con una depreciación de un 0,22% frente a los 18,5810 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso corrige parte de las ganancias del cierre de la semana pasada, a medida que los inversores moderan su optimismo tras evaluar el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell el viernes en el simposio de Jackson Hole.

BANORTE - Esperamos que la recuperación prevalezca, la perforación de los 18,55 establece una señal favorable. En este sentido, la resistencia que podría enfrentar está ubicada en los 18,50. Por otro lado, el soporte se sitúa en los 18,70. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el viernes un 0,96%, a 59.225,48 puntos, un máximo de cierre histórico.

COPKAPITAL - Este impulso vino de una inflación menor a lo esperado, y de la expectativa de menores tasas de interés tras la minuta de Banco de México que mostró un tono "dovish".

En contraste, el Producto Interno Bruto del segundo trimestre se mantuvo sin variación, por debajo del 0,1% estimado previamente. Si bien se evitó la recesión, el panorama para el segundo semestre se mantiene frágil.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura negativa, después de que el presidente Donald Trump calificó a Chicago de "desastre" y amenazó con desplegar a la Guardia Nacional para combatir la delincuencia. (Reporte de Noé Torres)