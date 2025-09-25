¿Qué dicen los analistas? 25 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 25 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* Banco de México publicará a las 13:00 hora local (19:00 GMT) su anuncio de política monetaria.

BANAMEX - Anticipamos que, en decisión dividida cuatro a uno, la Junta de Gobierno disminuya la tasa clave de interés en 25 puntos básicos (pb) a 7,50%, con el comunicado manteniendo un tono relativamente "neutral" y sin cambios en la guía futura.

Para lo que resta del año, proyectamos dos recortes consecutivos de 25 pb, con lo que la tasa llegaría en diciembre a 7,0%.

COPKAPITAL - El consenso del mercado espera un recorte de 25 pb, con lo que la tasa bajaría a 7,5%. Sin embargo, la atención estará centrada en las señales de las dos últimas reuniones de este 2025.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,4741 por dólar, con una depreciación de 0,36% frente a los 18,4070 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso cede terreno frente al dólar, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de Banxico, donde se anticipa un recorte de 25 pb a la tasa de interés de referencia, así como mayor claridad sobre las próximas decisiones que tomará la Junta de Gobierno.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el miércoles 0,74%, a 61.905,95 puntos, después de haber alcanzado durante el día un nuevo máximo histórico.

BANORTE - Sentimiento mayormente negativo en los mercados accionarios, con los inversionistas continuando la toma de utilidades derivado de preocupaciones sobre valuaciones extendidas y a la espera de mayores catalizadores económicos.

En México, para el IPC esperamos continúen las tomas de utilidades y rondar alrededor de los 61.500 puntos. (Reporte de Noé Torres)