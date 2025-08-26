¿Qué dicen los analistas? 26 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 26 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 26 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 18,6415 por dólar, con una apreciación de 0,10% frente a los 18,6600 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

ACTINVER - Los rangos técnicos de corto plazo se mantienen entre 18,49 y 18,89 unidades.

MONEX - Hoy, el peso se favorece del retroceso del dólar, a medida que el presidente estadounidense, Donald Trump, continúa ejerciendo presiones para despedir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, lo que impulsó una venta de bonos estadounidenses.

BANORTE - Prevemos que la recuperación continúe, luego de que la línea de precios está fallando en superar el soporte que se localiza en los 18,70. En este sentido, la resistencia que pondrá a prueba está ubicada en los 18,55. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el lunes 1,24%, a 58.492,13 puntos, luego de haber cerrado la jornada anterior en un récord máximo histórico.

COPKAPITAL - Pese a ello, el índice se mantiene por encima de su promedio móvil de un mes que está en 57.893 puntos.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura negativa tras la destitución de Cook -miembro con derecho a voto del FOMC- por decisión del presidente Trump. La funcionaria afirmó que no renunciará y que continuará desempeñando sus funciones en la institución. (Reporte de Noé Torres)