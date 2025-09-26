¿Qué dicen los analistas? 26 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 26 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 26 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El banco central de México (Banxico) informó el jueves que redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb), como esperaba el mercado, para llevarla a 7,5% y dijo que hacia adelante valorará más recortes.

* México registró un superávit de US$609 millones en la balanza comercial desestacionalizada de agosto, dijo el viernes el instituto de estadísticas. La balanza no ajustada por estacionalidad registró un déficit de US$1944 millones.

* El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó algo más de lo previsto en agosto, manteniendo la solidez de la economía a medida que avanza el tercer trimestre, mientras la inflación sigue subiendo a un ritmo moderado.

BANAMEX

* Banxico recortó la tasa en 25pb a 7,5% y siguió señalando más recortes. La decisión era ampliamente esperada. La guía a futuro sin cambios sugiere que vienen adicionales rebajas. Anticipamos recortes de 25pb en las reuniones de noviembre y diciembre, para una tasa a fin de año del 7,00%.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,4280 por dólar, con una apreciación de un 0,21% frente a los 18,4672 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso busca recuperar terreno después de evaluar el buen reporte de la balanza comercial de agosto.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el jueves un marginal 0,06%, a 61.945,04 puntos, muy cerca de sus máximos históricos.

BANORTE - Cerró con un marginal avance cerca de máximos históricos. La posibilidad de un descanso prevalece, tras fallar en superar la resistencia que mantenemos en los 62.665 puntos. En este sentido, el soporte más cercano que podría enfrentar está ubicado en los 61.400 enteros. Sugerimos mantener posiciones. El indicador Macd desacelera la recuperación. El volumen de operación no alcanzó el promedio de los últimos doce meses. (Reporte de Manuel Farías)