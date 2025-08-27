¿Qué dicen los analistas? 27 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 27 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 18.7694 por dólar, con una depreciación de un 0,63% frente a los 18.6520 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

ACTINVER - Los rangos técnicos de corto plazo se mantienen entre 18.49 y 18.89.

MONEX - Hoy, el peso es afectado por el inesperado déficit de la balanza comercial local, mientras que, por el lado externo, el avance del dólar actúa como factor al alza para el tipo de cambio.

BANORTE - Esperamos que la presión de alza continúe, la superación del promedio móvil de 50 días en 18.75 fortalecerá la depreciación. En este sentido, el soporte que enfrentará está ubicada en 18.85. La resistencia se localiza en 18.60. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el martes un 0,62%, a 58.132,40 puntos.

COPKAPITAL - El S&P/BMV IPC acumuló su segunda caída consecutiva, presionado por toma de utilidades, con un nivel de soporte cercano a su promedio móvil de un mes en 57.940 puntos.

VECTOR - A la espera del reporte trimestral de Nvidia, que se publicará después del cierre de operaciones, los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura ligeramente negativa. (Reporte de Noé Torres)