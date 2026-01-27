¿Qué dicen los analistas? 27 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 27 de enero. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* México registró un superávit comercial en términos no desestacionalizados de US$771 millones el año pasado, en comparación con un déficit de US$18.540 millones en 2024, según datos de la agencia nacional de estadística (Indec) publicados el martes.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda local cotizaba en 17.2781 por dólar en las primeras operaciones de la jornada, con una apreciación de un 0.33% frente a los 17.3360 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por la debilidad del dólar, lo que compensó los débiles datos de la balanza comercial local. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17.25 y $17.42 respectivamente, en el mercado interbancario.

ING - Después de dos días de fuertes ventas, el dólar ha comenzado a encontrar cierta estabilidad. En cuanto a la tendencia del dólar, apreciamos que los fuertes flujos hacia los mercados emergentes son un factor negativo leve para el dólar.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, integrado por las 35 empresas más líquidas del mercado, avanzó el lunes un 0.60% a 68,604.99, según datos preliminares de cierre, tras superar la barrera histórica de los 69,000 puntos impulsada por el buen papel de las compañías mineras.

COPKAPITAL - ¡Récord histórico para el IPC! Cerró en 68,706 unidades (+0.75%), estirando su racha positiva y alejándose de su promedio móvil en 66,270.

BANORTE - Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales mixto, dólar a la baja y oro al alza. Las bolsas de EE. UU. se acercan a nuevos máximos históricos impulsadas por el sector tecnológico a medida que la temporada de resultados entra en su fase más activa. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)