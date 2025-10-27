¿Qué dicen los analistas? 27 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 27 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 27 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BBVA - En el ámbito macroeconómico, la atención se centra esta semana en la publicación del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre en México, donde esperamos otro dato débil, ante un moderado desempeño de la producción industrial y el estancamiento de los servicios.

Los últimos datos de inflación confirmaron una leve desaceleración, lo que respalda nuestra opinión de que Banco de México continuará con dos recortes adicionales de 25 puntos básicos este año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,4440 por dólar, casi sin cambios frente a los 18,4418 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso se beneficia de la debilidad del billete estadounidense, mientras que los inversores mantienen un alto optimismo sobre las discusiones comerciales entre China y Estados Unidos, lo que libera presiones sobre las divisas de economías desarrolladas.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,31 y 18,52 pesos por dólar.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el viernes un 0.60%, a 61.145,49 puntos, después de dos jornadas de ganancias.

COPKAPITAL - Es importante vigilar el soporte en 60.870 puntos, que determinaría un ajuste mayor.

GBM - Los mercados arrancan la semana en terreno positivo, con los futuros en Estados Unidos ampliando sus máximos históricos ante la expectativa de un acuerdo comercial entre el país y China y una intensa agenda económica.

BANORTE - En México, prevemos un rango semanal para el IPC entre 60.400 y 62.400 puntos. El día de hoy esperamos los resultados trimestrales de Pemex y Regional. (Reporte de Noé Torres)