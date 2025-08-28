¿Qué dicen los analistas? 28 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 28 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La tasa de desempleo desestacionalizada de México fue de 2,6% en julio, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística, Inegi. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de 2,8%.

GOLDMAN SACHS - De cara al futuro, prevemos que un crecimiento de la actividad real por debajo de la tendencia impacte las condiciones del mercado laboral.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,6420 por dólar, con una apreciación de 0,08% frente a los 18,6570 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso es impulsado por el buen reporte de desempleo local y por el retroceso de la moneda estadounidense, tras considerar los comentarios de un miembro de la Reserva Federal sobre un tono menos restrictivo para las siguientes reuniones.

ACTINVER - Los rangos técnicos de corto plazo se mantienen entre 18,49 y 18,89.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles 0,89%, a 58.647,52 puntos.

COPKAPITAL - El S&P/BMV IPC rebotó tras tocar un mínimo intradía de 57.524, perforando momentáneamente su promedio móvil de un mes (57.998), por lo que el cierre por encima de este nivel refuerza la tendencia alcista.

BANORTE - Esperamos que el índice oscile alrededor de los 58.800 puntos.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses operan con ganancias esta mañana tras la revisión al alza del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre. En paralelo, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo disminuyeron la semana pasada. (Reporte de Noé Torres)