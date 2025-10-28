¿Qué dicen los analistas? 28 de octubre
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 28 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 28 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
* La moneda cotizaba en 18,4332 por dólar, con una depreciación de 0,23% frente a los 18,3900 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.
MONEX - Hoy, el peso retrocede a medida que el dólar busca recuperar terreno después de que ayer se mitigaran las tensiones comerciales con China.
ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,31 y 18,52 pesos por dólar.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ganó el lunes 1,17%, a 61.860,30 puntos.
BANORTE - Consideramos que la recuperación prevalezca, la resistencia que tendrá que romper para fortalecer el rebote técnico son los 62.000 puntos. En este contexto, el objetivo que pondrá a prueba son los 62.480 enteros.
Por otro lado, el terreo que servirá de soporte está ubicado en los 60.600 puntos. Sugerimos mantener posiciones.
COPKAPITAL - La jornada apunta a ser de transición, con movimientos acotados y bajo volumen, en la antesala de una serie de eventos que podrían definir el tono del cierre mensual. En este contexto, es probable que predominen las tomas de beneficios selectivas y ajustes menores. (Reporte de Noé Torres)
