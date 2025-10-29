¿Qué dicen los analistas? 29 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 29 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

GBM - El mercado espera que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anuncie hoy un segundo recorte consecutivo de 25 puntos base, que llevaría la tasa de referencia a un 4%.

La decisión llegaría en medio de un prolongado cierre del gobierno que ha limitado la disponibilidad de datos económicos y agudizado el debate interno sobre la velocidad de las bajas. Aun cuando la inflación se mantiene cerca del 3%, la desaceleración en el mercado laboral ha ganado peso en las discusiones.

* La moneda cotizaba en 18,4409 por dólar, con una depreciación de un 0,18% frente a los 18,4080 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso cede terreno ante el fortalecimiento de la divisa estadounidense, mientras los inversores centran su atención en el acuerdo comercial entre Corea del Sur y Estados Unidos, así como en la reunión de política monetaria de la Fed.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,31 y 18,52 pesos por dólar.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el martes un 1,51%, a 62.795,24 puntos, en su segunda jornada de ganancias.

BANORTE - Esperamos que el sesgo de recuperación prevalezca, luego de superar los 62.480 puntos. En este contexto, el objetivo que enfrentará está ubicado en los 63.130 enteros. Por otro lado, el terreo que servirá de soporte se localiza en los 62.000 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

COPKAPITAL - Los futuros de Wall Street anticipan una apertura moderadamente positiva, en espera de la decisión de política monetaria de la Fed, hacia el mediodía (Reporte de Noé Torres)