¿Qué dicen los analistas? 29 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 29 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 29 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BBVA - El Banco de México recortó la semana pasada su tasa clave de interés en 25 puntos básicos para llevarla a 7,5%, y aunque las previsiones de inflación solo se ajustaron ligeramente, el tono se mantuvo moderado.

La orientación futura del banco central se mantuvo sin cambios, lo que deja la puerta abierta a una mayor flexibilización. Mantenemos nuestro escenario base de un recorte de 25 puntos básicos en noviembre y una tasa terminal del 7,0% para finales de 2025.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,3360 por dólar, con una apreciación marginal de 0,04% frente a los 18,3430 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por la debilidad del billete estadounidense, mientras los inversores continúan evaluando los datos de inflación PCE del viernes, a la espera de conocer los reportes clave de empleo en la semana.

ACTINVER - Los rangos técnicos se ubican entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el viernes 0,58%, a 62.307,07 puntos.

COPKAPITAL - La atención de los inversionistas estará centrada en las cifras del mercado laboral en Estados Unidos que podrían definir el ritmo de los recortes de la Reserva Federal.

En México, la evolución del dólar y la expectativa de reportes corporativos serán los factores clave para mantener el sesgo positivo del S&P/BMV IPC.

BANORTE - Esperamos un rango de operación semanal para el S&P/BMV IPC entre 61.300 y 63.000 puntos. (Reporte de Noé Torres)