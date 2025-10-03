¿Qué dicen los analistas? 3 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 3 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El Instituto Nacional de Estadística, Inegi, dará a conocer la próxima semana el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor durante septiembre.

BANAMEX - Estimamos la inflación general quincenal en un 0,10% para la segunda quincena de septiembre y, por lo tanto, estimamos la inflación mensual del 0,27%, o de un 3,80% anual.

La inflación quincenal se explicaría principalmente por mayores precios de mercancías, vivienda y algunos productos agropecuarios.

Para la inflación subyacente, estimamos una variación quincenal del 0,09% (0,25% mensual), o un 4,28% anual en septiembre.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - Los inversionistas se mantienen enfocados en la expectativa de recortes de tasas de interés, aumentando las probabilidades de una baja en la próxima reunión de la Reserva Federal estadounidense, incluso sin contar con cifras críticas como la nómina no agrícola.

* La moneda cotizaba en 18,3913 por dólar, con una apreciación de un 0,16% frente a los 18,4210 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar y el reporte local de inversión fija bruta. Además, Fitch elevó la calificación crediticia de la petrolera estatal Pemex, lo que refleja una mejor perspectiva de las finanzas públicas y deja a la petrolera a un solo escalón de ubicarse en grado de inversión.

ACTINVER - Los rangos técnicos se ubican entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves un 0,47%, a 62.220,31 puntos.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura positiva pese a que no se publicaron las cifras del mercado laboral de septiembre debido a la paralización de las actividades gubernamentales en Estados Unidos.

BANORTE - Prevemos que el S&P/BMV IPC mantenga el tono defensivo, luego de respetar el soporte intermedio ubicado en el promedio móvil exponencial de 21 días (61.400 puntos). En este sentido, la resistencia que podría enfrentar es el máximo histórico intradía en 63.170 enteros.

Sugerimos mantener posiciones (Reporte de Noé Torres)