¿Qué dicen los analistas? 3 de septiembre

* La moneda cotizaba en 18.6860 por dólar, con una leve ganancia de 0.07% frente a las 18.700 unidades del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por un menor sentimiento de cautela en los mercados, después de que los bonos de largo plazo repuntaran significativamente a nivel mundial en la sesión previa.

ACTINVER - La resistencia técnica se encuentra en 18.89 por dólar y el soporte se mantiene en 18.50 unidades.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el martes 1.5%, a 59.747,88 puntos, un máximo histórico de cierre.

BANORTE - Prevemos que el alza continúe, tras superar la resistencia que trazamos en 59.400 puntos. En este sentido, el objetivo más cercano que pondrá a prueba es el psicológico de 60.000 enteros. Mientras el apoyo está ubicado en 58.860 puntos. Recomendamos mantener posiciones.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura positiva después de que un juez federal dictaminó que Alphabet no tendrá que desprenderse de su navegador Chrome en el caso antimonopolio que enfrentaba.

COPKAPITAL - La bolsa de México podría conservar un sesgo positivo si se mantiene el apetito por activos locales, respaldado por las expectativas de menores tasas y la reducción de riesgos ligados a la petrolera estatal Pemex. No obstante, el entorno externo seguirá marcando la pauta. (Reporte de Noé Torres)