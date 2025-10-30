¿Qué dicen los analistas? 30 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 30 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 30 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en el tercer trimestre un 0,3% frente al periodo abril-junio, en línea con lo esperado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas preliminares divulgadas el jueves por el instituto nacional de estadística. A tasa interanual, se redujo un 0,2% en cifras originales.

CAPITAL ECONOMICS - La contracción de la economía mexicana, junto con la disminución de la inflación registrada en la primera quincena de octubre, implica que Banco de México probablemente implementará otro recorte de 25 puntos básicos, hasta el 7,25%, en su decisión de la próxima semana.

Dado que es probable que la economía se mantenga relativamente débil y que la inflación permanezca dentro del rango objetivo, prevemos que Banco de México reducirá su tasa clave a un 6,25%, por debajo del consenso, para finales del próximo año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,5640 por dólar, con una depreciación de un 0,44% frente a los 18,4820 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - El peso es afectado por los datos preliminares del PIB local, así como por un entorno externo desfavorable, ya que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, mitigó el optimismo de los inversores y el debilitamiento del yen impulsa al avance del dólar.

BANORTE - Prevemos que el sesgo de alza continúe, el rompimiento del psicológico de 18,50 fortalecerá la depreciación. En este contexto, el soporte que podría enfrentar se ubica en 18,62. Mientras la resistencia se sitúa en 18,40. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el miércoles un 0,89%, a 63.352,85 puntos, un nuevo máximo de cierre histórico.

COPKAPITAL - El soporte inmediato se ubica en la media móvil de un mes, en torno a 61.600 puntos. (Reporte de Noé Torres)