¿Qué dicen los analistas? 30 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 30 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 30 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

VECTOR - Hoy por la tarde se publican cifras del balance público para agosto. Anticipamos un déficit de alrededor de 525.300 millones de pesos acumulado a dicho periodo. Respecto a lo aprobado en el presupuesto 2025, el faltante que esperamos continuaría siendo menor.

Durante el mes, seguimos esperando que el gasto público se ubique por debajo de lo programado, en una magnitud que más que compense los menores ingresos tributarios. En lo que resta de 2025 anticipamos buenas métricas fiscales, si bien al cierre del año el RFSP actualizado pasó de 4,0% a 4,3% del PIB.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - Los mercados se mantienen cautelosos ante la posibilidad de un cierre del Gobierno estadounidense a partir de la medianoche del martes 30 de septiembre, ante la falta de aprobación del presupuesto por parte del Congreso. Este cierre implica la suspensión temporal de operaciones y servicios no esenciales de agencias gubernamentales.

* La moneda cotizaba en 18,3384 por dólar, con una apreciación de un 0,13% frente a los 18,3623 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por la debilidad del dólar, mientras persiste la incertidumbre sobre el posible cierre de Gobierno estadounidense y la cautela previa a conocer los primeros datos de empleo de la semana.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el lunes un 0,49%, a 62.610,12 puntos, un nuevo cierre máximo histórico.

BANORTE - Prevemos que el sesgo de recuperación continúe, la superación de las 62.665 unidades añadirá una señal técnica más favorable. En este sentido, la resistencia que podría enfrentar está ubicada en 63.130 puntos. Mientras el soporte se sitúa en 61.400. Sugerimos mantener posiciones. (Reporte de Noé Torres)