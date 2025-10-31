¿Qué dicen los analistas? 31 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 31 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 31 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - Durante el tercer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0,3% intertrimestral, en línea con las expectativas, a pesar de los incrementos en los sectores de servicios y primario.

Seguimos estimando un crecimiento del PIB del 0,4% en 2025 y de un 1,5% en 2026.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,5540 por dólar, con una depreciación de un 0,17% frente a los 18,5220 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso cede terreno frente al dólar, a medida que el billete estadounidense continúa al alza, mientras que los últimos datos económicos locales evidenciaron la desaceleración de la economía mexicana.

BANORTE - Esperamos que la presión de alza continúe, la superación del promedio móvil de 100 días en 18,62 fortalecerá la depreciación. En este contexto, el soporte que podría buscar se sitúa en 18,75. Por su parte, la resistencia se localiza en 18,47. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el jueves un 0,73%, a 62.889,86 puntos.

COPKAPITAL - El mensaje central de esta semana es claro: el mercado sigue en modo de ajuste y redefinición de expectativas. En México, la tendencia del IPC sigue positiva, aunque los máximos recientes sugieren una pausa natural, sobre todo con la caída del PIB en el tercer trimestre. (Reporte de Noé Torres)