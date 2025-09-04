¿Qué dicen los analistas? 4 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 4 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 4 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

* La moneda cotizaba en 18,7620 por dólar, con una depreciación de un 0,43% frente a los 18,6810 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso retrocede a medida que el dólar gana terreno, mientras que los inversores esperan conocer el dato clave de las nóminas no agrícolas mañana.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre los 18,50 y 18,89.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, descendió el miércoles un 0,16%, a 59.651,57 puntos, después de haber alcanzado por la mañana un nuevo máximo intradiario de 60.120,44 unidades.

COPKAPITAL - Los indicadores técnicos siguen siendo positivos, pero el rumbo también dependerá de los datos de empleo en Estados Unidos, ya que una economía estadounidense sólida favorece a México vía exportaciones.

BANORTE - Consideramos que el sesgo de baja podría continuar, tras fallar en consolidar la superación de los 60.000 enteros. En este sentido el apoyo que podría enfrentar se sitúa en los 59.000 puntos. Recomendamos mantener posiciones.

VECTOR - Los futuros accionarios en Estados Unidos anticipan una apertura positiva tras señales de enfriamiento en el mercado laboral. (Reporte de Noé Torres)