¿Qué dicen los analistas? 5 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 5 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 5 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La próxima semana se darán a conocer cifras de los precios al consumidor de agosto.

BANAMEX - Estimamos la inflación general quincenal en un 0,09% para la segunda quincena de agosto y, por lo tanto, estimamos la variación mensual en 0,06%, o 3,57% anual, debido principalmente a los mayores precios de mercancías alimenticias y vivienda, compensado parcialmente por caídas en agropecuarios.

Para la inflación subyacente, estimamos una variación quincenal de 0,13% (0,21% mensual), o 4,22% anual en agosto.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,6349 por dólar, con una apreciación de 0,46% frente a los 18,7210 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso es impulsado por un retroceso del dólar, ante el débil reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, el cual impulsó las apuestas de los inversores sobre los próximos recortes de la Reserva Federal.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,50 y 18,89.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves 0,36%, a 59.867,62 puntos, un nuevo cierre máximo histórico.

BANORTE - Al cierre, esperamos el anuncio preliminar del rebalanceo para el S&P/BMV IPC. Estos cambios serán efectivos previo a la apertura del 22 de septiembre. Anticipamos que Controladora Alpek salga de la muestra, y con ello el índice regrese a 35 emisoras.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses reaccionan positivamente esta mañana ante el incremento en la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca pronto la tasa de interés, tras las débiles cifras del mercado laboral en agosto.

COPKAPITAL - El mercado parece estar en modo "celebrar las malas noticias", pero conviene mantener un enfoque cauteloso. Si los próximos datos confirman deterioro, el entusiasmo podría pasar a miedo por recesión. (Reporte de Noé Torres)