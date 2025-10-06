¿Qué dicen los analistas? 6 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 6 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 6 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BBVA - Esta semana presenta un calendario de datos locales muy intenso, con la inflación de septiembre (jueves) y la producción industrial de agosto (viernes) como temas centrales, junto con la minuta de la última reunión de Banco de México.

Las actas serán clave para comprender cómo el banco central interpreta los riesgos inflacionarios, particularmente a la luz de la propuesta de Presupuesto para 2026, que no se mencionó en el último comunicado.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - Esta semana habrá poca información económica en Estados Unidos, lo más relevante serán las Minutas del FOMC y el Índice de sentimiento del consumidor de Michigan, mientras los mercados estarán a la expectativa sobre la evolución del cierre del gobierno de Estados Unidos.

* La moneda cotizaba en 18,3840 por dólar, con una depreciación marginal de 0,02% frente a los 18,3810 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso retrocede ante un dólar que permanece al alza gracias al debilitamiento de sus principales contrapartes, mientras persiste la incertidumbre sobre el cierre de Gobierno estadounidense.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el viernes 0,38%, a 61.984,43 puntos.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura positiva de las bolsas, impulsados por las acciones de Advanced Micro Devices tras anunciar un acuerdo para fortalecer la infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación de OpenAI, mientras las oficinas gubernamentales continúan cerradas. (Reporte de Noé Torres)