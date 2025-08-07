¿Qué dicen los analistas? 7 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 7 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La inflación general de México se moderó en julio a un 3,51% interanual, su menor lectura desde diciembre de 2020. El índice subyacente, por su parte, se ubicó en un 4,23%, por encima del objetivo oficial.

CAPITAL ECONOMICS - La desaceleración de la inflación general en julio allana el camino para que Banco de México implemente un recorte claramente anunciado de 25 puntos básicos, al 7,75%, en su decisión de hoy.

BANAMEX - Anticipamos una decisión 4 a 1 que llevaría la tasa a un 7,75%, y que el comunicado mantendría un tono relativamente "neutral", con la guía futura sin cambios con respecto a la anterior. Hacia delante, proyectamos que la tasa objetivo se ubicaría en 7,25% en diciembre.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,6279 por dólar, con una depreciación de un 0,12% frente a las 18,6060 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso retrocede a medida que el dólar recupera terreno por la debilidad de sus principales contrapartes y después de que se alcanzara la fecha límite para la aplicación de tarifas estadounidenses a diversas naciones, lo que impulsó el sentimiento de aversión al riesgo.

BANORTE - Esperamos un rebote técnico, tras respetar la resistencia que se localiza en los 18,58. En este sentido, el soporte más cercano que enfrentará está ubicado en los 18,74. Sugerimos mantener posiciones.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el miércoles un 0,14%, a 57.154,22 puntos.

COPKAPITAL - Los indicadores técnicos mantienen señales positivas, respaldados por la expectativa de menores tasas de interés. (Reporte de Noé Torres)