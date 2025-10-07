¿Qué dicen los analistas? 7 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 7 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 7 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

ITAÚ - Por la tarde será publicada la encuesta de expectativas de Citi entre analistas económicos. No anticipamos muchos ajustes.

VECTOR - En esta ocasión esperamos pocos cambios en las principales expectativas macroeconómicas de México. Por el lado de la inflación creemos que el mercado podría disminuir sus pronósticos a niveles cercanos a 3,8% para 2025, y manteniendo en alrededor de 3,7% la esperada en 2026.

En cuanto al crecimiento económico, es probable que el pronóstico se mantenga en 0,5% en 2025. Finalmente, creemos que al cierre de 2025 la tasa de referencia esperada podría mantenerse en 7,0%. Para 2026 la tasa podría ser de entre 6,25% y 6,5%.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,3734 unidades, con una depreciación de 0,22% frente a los 18,3338 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso es afectado por el fortalecimiento del dólar, a medida que persiste la incertidumbre sobre el cierre gubernamental en Estados Unidos, después de que el lunes se rechazó una propuesta de gasto por quinta ocasión en el Senado.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el lunes 2,55% a 60.404,19 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC extendió el ajuste por segundo día consecutivo. Tiene espacio de ampliar la baja, tras perforar el promedio móvil exponencial de 34 días en 60.752 unidades. En este sentido, el soporte que podría enfrentar es el promedio móvil de 50 observaciones actualmente cotizando en 59.690.

Por otro lado, la resistencia más cercana está ubicada en los 59.700 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

COPKAPITAL - El caso Grupo México-Banamex podría seguir generando volatilidad en el corto plazo, hasta que haya mayor claridad sobre los términos de la operación. (Reporte de Noé Torres)