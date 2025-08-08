¿Qué dicen los analistas? 8 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ago (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 8 de agosto. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El banco central de México redujo su tasa clave de interés en 25 puntos básicos, a un 7,75%, en una decisión dividida, y dijo que hacia adelante valorará recortes adicionales al costo de los créditos.

BANAMEX - Considerando la guía futura y el tono del comunicado, así como el panorama inflacionario, el estancamiento en la actividad económica, la perspectiva de recortes de parte de la Reserva Federal, y que la tasa de política monetaria continúa en terreno restrictivo, confirmamos nuestra expectativa de dos recortes adicionales de 25 puntos base.

En este sentido proyectamos que la tasa se ubicaría en un 7,25% para el cierre de este año, y estaremos atentos a los mensajes de la minuta para confirmar estas previsiones.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - Los inversionistas reaccionaron positivamente este jueves en México ante la moderación de la inflación de julio y la decisión del Banco de México de bajar su tasa de interés, generando un entorno favorable para los activos locales.

Lo que impulsó el optimismo fue que el comunicado de prensa se mantuvo "dovish", sugiriendo la posibilidad de nuevas reducciones de tasas en el transcurso del año.

* La moneda cotizaba en 18,6200 por dólar, con un leve retroceso de un 0,08% frente a los 18,6050 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el debilitamiento del dólar, además de considerar el comunicado de la Junta de Gobierno de Banxico tras su decisión de política monetaria.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el jueves un 1,94%, a 58.260,88 puntos, en su tercera jornada continua de ganancias.

BANORTE - Consideramos que la recuperación prevalezca, luego de que superó el psicológico de los 58.000 puntos. En este sentido, la resistencia que podría enfrenar son los 59.000 enteros. Mientras el apoyo está ubicado en los 57.390 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura positiva, impulsados por los sólidos reportes financieros de algunas empresas relevantes, entre ellas Gilead Sciences y Expedia Group. (Reporte de Noé Torres)