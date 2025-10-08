¿Qué dicen los analistas? 8 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 8 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 8 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

BANAMEX - Ajustamos al alza nuestro pronóstico para la inflación subyacente al cierre de año a 4,2% desde el 3,9% previsto anteriormente. Mantenemos la total en un 4,0% al cierre de 2025.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,3578 por dólar, con una apreciación de un 0,19% frente a los 18,3920 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

MONEX - Hoy, el peso revierte el retroceso generado por el avance del dólar, a medida que la divisa estadounidense pierde impulso alcista.

ACTINVER - El rango técnico se mantiene entre 18,25 y 18,59.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el martes un 0,31%, a 60.215,75 puntos.

BANORTE - Por tercera sesión consecutiva el S&P/BMV IPC cerró a la baja. No obstante, prevemos un rebote técnico, luego de que está consolidando sobre el promedio móvil de 50 días (59.750 unidades).

Consideramos esta referencia como un punto de inflexión en la tendencia de recuperación. En este sentido, la resistencia intermedia que podría enfrentar está ubicada en los 61.000 puntos. Sugerimos mantener posiciones.

VECTOR - Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura positiva de las bolsas, a la espera de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y alentados por el impulso del sector tecnológico, luego de que la startup xAI, de Elon Musk, atrajo a grandes inversionistas en su más reciente ronda de financiamiento. (Reporte de Noé Torres)