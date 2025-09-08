¿Qué dicen los analistas? 8 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 8 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 8 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.
ECONOMÍA
VECTOR - Hoy por la tarde la Secretaría de Hacienda presentará ante el Congreso el paquete económico 2026, que contiene la iniciativa de ley de ingresos, la propuesta de ley de egresos y los llamados Criterios Generales de Política Económica.
Hay dos elementos que serán relevantes: una posible miscelánea fiscal, que plantee solo algunos cambios, y la presentación de un nuevo paquete de apoyo a la petrolera estatal Pemex, que podría contemplar una transferencia directa del Gobierno Federal.
BBVA - Esta semana, será clave la publicación del dato de inflación de agosto. Pronosticamos un índice general de precios al consumidor del 0,03% mensual (3,54% interanual) y una inflación subyacente de un 0,20% mensual (4,20% interanual).
DEUDA, MONEDA Y BOLSA
COPKAPITAL - Los mercados en México podrían reaccionar ante las métricas y variables económicas que presente el paquete económico 2026.
* La moneda cotizaba en 18,6463 por dólar, con una apreciación de un 0,28% frente a los 18,6980 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.
MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del billete estadounidense, gracias a que los inversores mantienen una visión optimista del ciclo de flexibilización de la Reserva Federal en las últimas reuniones del año.
* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el viernes un 1,02%, a 60.479,76 puntos.
BANORTE - El S&P/BMV IPC generó el mejor rendimiento semanal desde abril. Esperamos que prevalezca el impulso, tras cerrar en máximos históricos y superar los 60.000 enteros. En este contexto, la resistencia que pondrá son los 60.900 puntos. Por su parte, el apoyo está ubicado en los 59.300 enteros. Recomendamos mantener posiciones.
Otras noticias de México
- 1
La determinación de McLaren en el Gran Premio de Italia que desató una ola de abucheos para Lando Norris
- 2
Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia
- 3
Elecciones en Buenos Aires: los escándalos de corrupción afectaron al Gobierno
- 4
Cuáles son las razones del tsunami político que amenazan al plan económico