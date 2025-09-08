¿Qué dicen los analistas? 8 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 8 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 8 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

VECTOR - Hoy por la tarde la Secretaría de Hacienda presentará ante el Congreso el paquete económico 2026, que contiene la iniciativa de ley de ingresos, la propuesta de ley de egresos y los llamados Criterios Generales de Política Económica.

Hay dos elementos que serán relevantes: una posible miscelánea fiscal, que plantee solo algunos cambios, y la presentación de un nuevo paquete de apoyo a la petrolera estatal Pemex, que podría contemplar una transferencia directa del Gobierno Federal.

BBVA - Esta semana, será clave la publicación del dato de inflación de agosto. Pronosticamos un índice general de precios al consumidor del 0,03% mensual (3,54% interanual) y una inflación subyacente de un 0,20% mensual (4,20% interanual).

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - Los mercados en México podrían reaccionar ante las métricas y variables económicas que presente el paquete económico 2026.

* La moneda cotizaba en 18,6463 por dólar, con una apreciación de un 0,28% frente a los 18,6980 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del billete estadounidense, gracias a que los inversores mantienen una visión optimista del ciclo de flexibilización de la Reserva Federal en las últimas reuniones del año.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el viernes un 1,02%, a 60.479,76 puntos.

BANORTE - El S&P/BMV IPC generó el mejor rendimiento semanal desde abril. Esperamos que prevalezca el impulso, tras cerrar en máximos históricos y superar los 60.000 enteros. En este contexto, la resistencia que pondrá son los 60.900 puntos. Por su parte, el apoyo está ubicado en los 59.300 enteros. Recomendamos mantener posiciones.