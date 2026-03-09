¿Qué dicen los analistas? 9 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, 9 mar (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 9 de marzo. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

GBM - Arranca la segunda semana del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, sin señales claras de una desescalada en la confrontación, lo que sigue generando incertidumbre sobre el suministro energético global.

* La moneda cotizaba en 17.8275 por US$1, con una depreciación de 0,30% frente a los 17.7750 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

MONEX - Hoy, el peso continúa afectado por la demanda de activos de refugio, en un entorno donde los inversionistas cierran posiciones en divisas de economías desarrolladas y demanda mayor refugio ante la persistencia del conflicto en Medio Oriente.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.72 y 18.02 respectivamente, en el mercado interbancario.

ING - El calendario económico estadounidense tendrá una importancia secundaria esta semana, a pesar de que el informe de empleo de enero fue flojo. Esta semana, la atención se centrará probablemente en la inflación estadounidense, donde tendremos el IPC de febrero el miércoles y el deflactor del PCE subyacente el viernes.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, cayó el viernes 1,56%, a 67.313,50 puntos.

COPKAPITAL - Los futuros de Wall Street anticipan una caída promedio superior al 1,5% en la apertura de este lunes.

Los mercados financieros podrían registrar una recuperación relativamente rápida si la crisis geopolítica y energética resulta de corta duración. Sin embargo, si el conflicto se prolonga podría afectar la economía global.

BANORTE - En México, prevemos un rango semanal para el IPC entre 65.700 y 69.300 puntos.