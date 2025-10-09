¿Qué dicen los analistas? 9 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 9 oct (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 9 de octubre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* La inflación general de México aceleró en septiembre, aunque menos de lo previsto, a un 3,76% a tasa interanual, según datos divulgados el jueves por el instituto nacional de estadística, Inegi. El índice subyacente, por su parte, avanzó en línea con las expectativas a un 4,28%.

GBM - El equipo de análisis de GBM considera que la inflación seguirá enfrentando presiones al alza en el último trimestre del año, tanto por factores cíclicos y estacionales dentro de sus componentes como por las disrupciones comerciales por parte de Estados Unidos.

VECTOR - Después de conocer las cifras de inflación de septiembre, el mercado local espera la minuta de la última reunión de Banco de México. Como es habitual estaremos atentos a señales que ayuden a confirmar los próximos recortes a la tasa clave de interés, en un contexto de junta de gobierno dividida.

Creemos que el comportamiento de la inflación, el crecimiento y la política monetaria relativa con Estados Unidos permitirá continuar recortando tanto en 2025 como en 2026. Por nuestra parte mantenemos nuestra estimación para la tasa referencial en un 7% para 2025 y en un 6,25% en 2026.

PANTHEON - La inflación en México se mantiene bien contenida, a pesar del modesto repunte de los últimos meses.

Prevemos dos recortes de 25 puntos básicos a la tasa clave de interés por parte de Banco de México, para llevarla a un 7,0% a finales de año.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

COPKAPITAL - El cierre del gobierno estadounidense, que cumple nueve días, no ha generado mayor tensión en los mercados debido a la escasez de indicadores económicos relevantes esta semana.

* La moneda cotizaba en 18,3119 por dólar, con una apreciación de un 0,10% frente a los 18,3300 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

MONEX - Hoy, el peso avanza después de evaluar el reporte de inflación local, mientras que el debilitamiento de algunas divisas de economías desarrolladas apoya el atractivo de las monedas de ciertas economías emergentes.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ascendió el miércoles un 1,12%, a 60.888,56 puntos.

BANORTE - Movimientos mixtos en los mercados accionarios europeos y asiáticos, mientras que los futuros de las bolsas estadounidenses, que ayer cerraron nuevamente en máximos, operan con pocos cambios.

En México, el S&P/BMV IPC esperamos también muestre ligero sesgo al alza y opere por arriba de los 61.000 puntos. (Reporte de Noé Torres)