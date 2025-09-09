¿Qué dicen los analistas? 9 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO, 9 sep (Reuters) - Analistas de grupos financieros y corredurías opinan sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del 9 de septiembre. Las opiniones reflejadas no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA

* El índice general de precios al consumidor repuntó en agosto a un 3,57% a tasa interanual, aunque permaneció dentro de la meta oficial, según datos divulgados el martes por el instituto de estadística. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4,23%, sin cambios frente a julio.

PANTHEON - Es probable que Banco de México continúe recortando las tasas en 25 puntos básicos (pb) por reunión, aunque la rigidez de la inflación subyacente impedirá una flexibilización más rápida.

Los riesgos provienen de los repuntes de los precios de los bienes, las restricciones comerciales en textiles y calzado, y las perturbaciones climáticas, aunque las lluvias recientes han mejorado las cosechas.

BANAMEX - Mantenemos nuestras estimaciones para la inflación general anual y subyacente al cierre de 2025 en 4,0% y 3,9%. Para 2026 estimamos que se ubiquen en 3,9% y 3,8%, mismo orden.

* México espera que su déficit presupuestario se reduzca ligeramente en 2026 a un 4,1%, ya que se prevé un aumento del crecimiento del PIB, dijo la Secretaría de Hacienda durante la presentación la noche del lunes de la propuesta de presupuesto del Gobierno para el próximo año.

ITAÚ - Considerando el presupuesto de 2026, nuestra previsión actual muestra un sesgo negativo para 2025, con un déficit nominal y un superávit primario del 4,0% y el 0,6% del PIB, respectivamente. Para 2026, esperamos un déficit nominal mayor que nuestro escenario actual del 3,5%.

Consideramos que las medidas de ingresos presentadas en el presupuesto para aumentar la recaudación tributaria son positivas, aunque ambiciosas y menos viables a mediano plazo.

Podrían necesitarse medidas adicionales para aumentar la recaudación en el futuro.

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

* La moneda cotizaba en 18,6346 por dólar, con una apreciación de un 0,11% frente a los 18,6548 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

MONEX - Hoy, el peso opera en terreno positivo gracias al retroceso que presentó el dólar desde la mañana, además de que el dato de inflación local se ubicó por debajo de las previsiones, con lo que reforzó las expectativas de que Banxico realizará recortes de 25 pb en su tasa de interés de referencia, en lugar de 50 pb.

ACTINVER - Los rangos técnicos se mantienen entre 18,50 y 18,89.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, subió el lunes un 0,28%, a 60.649,76 puntos, un nuevo récord de cierre.

BANORTE - El S&P/BMV IPC extendió el alza por tercer día consecutivo. Al operar en máximos históricos, consideramos que la recuperación continúe. La resistencia que enfrentará son los 60.900 puntos, el rompimiento de este nivel establecerá una señal más favorable.

Por su parte, el apoyo está ubicado en los 59.700 enteros. Recomendamos mantener posiciones.

COPKAPITAL - En Estados Unidos, la atención se mantiene en los futuros de la Reserva Federal; el sesgo bajista en tasas y la caída en rendimientos de bonos refuerzan un entorno positivo para las bolsas. (Reporte de Noé Torres)