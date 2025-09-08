¿Qué dicen los analistas? Semana del 8 al 12 de septiembre

BUENOS AIRES, 8 sep (Reuters) - Los mercados de Argentina reaccionarán a la dura derrota sufrida por el oficialismo en las legislativas de la influyente provincia de Buenos Aires, donde un amplio diferencial de votos abre interrogantes sobre la gestión presidencial de Javier Milei.

Tras conocerse el resultado, el mandatario ratificó su marcha liberal en la tercera economía de Latinoamérica de cara a los comicios de medio término nacionales a fines de octubre, en medio de cimbronazos por presiones cambiarias y denuncias de corrupción en el Gobierno.

Analistas y operadores opinan sobre la coyuntura doméstica:

* "La aplastante victoria peronista en las elecciones intermedias de la provincia de Buenos Aires indica una prima de riesgo político prolongada" para Argentina, afirmó un reporte del banco JP.Morgan.

* "Los resultados fueron peores a las expectativas del mercado", sintetizó la consultora AdCap.

"Consideramos que estos resultados probablemente generen una sorpresa negativa en los mercados. Los tipos de cambio en los mercados de 'cripto' ya reflejan tensión, con cotizaciones por encima de 1400 pesos por dólares", agregó.

* "Ha llegado el momento de reorganizar las cuentas: el alcance de la intervención cambiaria antes de las elecciones intermedias (de octubre) dependerá de la determinación de las autoridades para revertir sus estrategias fallidas.

El Gobierno necesita un reajuste importante que incluya la reconstrucción de las relaciones con la oposición moderada", sostuvo StoneX.

* "Después de las elecciones, para encaminar la macro es clave recrear condiciones para lograr entrada de capitales sostenida, de modo de reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) y complementar el ahorro interno para elevar la tasa de inversión", afirmó la Fundación Mediterránea.

"En la medida en que el resultado de las legislativas se aparte lo suficiente del síndrome de agosto de 2019 (la derrota de Mauricio Macri en manos de Alberto Fernández), y que las expectativas de inflación se mantengan contenidas, el Gobierno posiblemente piense en la continuidad del esquema", estimó.

* "Si bien la victoria del oficialismo en las urnas (en octubre) es una condición necesaria, no alcanza para que la volatilidad se reduzca de manera sostenida", afirmó la consultora MAP Latam.

* En octubre se "buscará medir la capacidad legislativo (del Gobierno) a modo de respaldo social al programa económico así como también al ritmo que podrían llevarse adelante las reformas estructurales", sostuvo el economista Gustavo Ber.

* "El equipo económico concentra sus esfuerzos en contener las tensiones del mercado cambiario con la mirada puesta en las elecciones", dijo la consultora Wise Capital.

* "Con una mirada de más largo plazo, los proyectos de inversión están empezando a madurar, lo cual es una señal muy positiva", dijo Alejandro Kelman de EY Argentina.

"Por otro lado, las necesidades de financiamiento siguen manteniéndose en niveles bajos, lo que refleja cierta cautela que aún prevalece en el mercado. La recuperación de la economía no es pareja en todos los sectores, y en muchos aún se nota la existencia de capacidad ociosa", destacó.

* "La suba de 250 puntos del riesgo país en cuestión de semanas corresponde a una dinámica histórica de volatilidad previa y post eventos electorales, generando tanto compresiones como ampliaciones abruptas según el desenlace y la expectativa electoral", señaló Delphos Investment. (Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)