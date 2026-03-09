¿Qué dicen los analistas? Semana del 9 al 13 de marzo

BUENOS AIRES, 9 mar (Reuters) - Analistas y especialistas opinan sobre el futuro de la economía argentina en medio de una aguda incertidumbre global provocada por el conflicto en Oriente Medio, que disparó los precios del petróleo y presiona la inflación.

A nivel local, los inversores se mantienen cautos pese a los recientes triunfos del presidente Javier Milei en el Congreso, con la aprobación de una reforma laboral a la cabeza, y a las persistentes compras de dólares del banco central (BCRA) para afianzar sus reservas internacionales.

* "El estallido del conflicto en Medio Oriente está siendo mucho mayor a lo anticipado, principalmente por sus ramificaciones a lo largo de la región y en el mercado energético", dijo Balanz y señaló que "Lo central del conflicto es poder dimensionar si esto se trata de un shock transitorio de oferta o de si se vuelve algo más permanente".

* "Moody's espera que todas las partes involucradas en el conflicto prioricen una rápida desescalada debido a la importancia central del golfo Pérsico para la economía mundial y a la limitada viabilidad de exportar petróleo por rutas no marítimas", dijo un informe.

"Pero, incluso si esto sucediera, todavía existe un riesgo significativo de que se desarrolle en el estrecho de Ormuz una situación similar a la del mar Rojo, otra ruta marítima importante", añadió.

* "Para Argentina, el efecto (de la guerra) podría sentirse por dos canales. En el frente comercial, la suba de commodities sumado a un sector energético que gana terreno, podría mejorar transitoriamente los términos de intercambio, principalmente en una economía donde el complejo del agro explica gran parte de las exportaciones", estimó GMA Capital Research.

"Sin embargo, en el plano financiero, un riesgo país nuevamente por encima de 570 puntos y un dólar global arriba (1,2%) reflejan un entorno externo más restrictivo que podría encarecer el financiamiento y moderar los flujos de capitales hacia emergentes", añadió.

* "El conflicto en Medio Oriente plantea algunas oportunidades y desafíos que obviamente dependen de cuál sea su duración", dijo Daniel Artana, de la fundación FIEL.

"El primer efecto sobre las exportaciones argentinas es positivo. Por cada 10 US$ que aumente el precio del petróleo en el mercado internacional, las exportaciones aumentarían en alrededor de 3 millones de dólares por día. Al mismo tiempo, hay un efecto negativo sobre los subsidios que todavía paga el Tesoro Nacional porque aumentaría el costo marginal de la energía eléctrica que se produce con derivados del petróleo", explicó.

* "Poco margen para distracciones. Ponemos énfasis en que, si bien estamos lejos del ciclo electoral 2027, la dinámica de la actividad, inversión, empleo privado y salarios reales deberá atenderse, en un marco en que la matriz productiva ha cambiado", dijo el grupo SBS.

"Así, el gobierno deberá administrar esta transición, sin perder de vista los factores no cambiarios asociados a productividad. Con todo, el escenario deja poco margen para distracciones, con desafíos remanentes en el plano doméstico en un contexto global incierto", agregó.

* "El riesgo país continúa lateralizando sin perforar los 500 puntos básicos, en un contexto con pocos 'drivers' de corto plazo para una compresión adicional, especialmente si la tensión global persiste", afirmó la consultora Invecq.

* "Como requisito para generar confianza, puede interpretarse como la necesidad de exhibir un esquema económico y financiero coherente para lograr la anhelada estabilización cambiaria junto con una atractiva demanda interna; en términos cotidianos, combinar el palo y la zanahoria", señaló VatNet Financial Research.

"El ultra liberalismo oficial luce como una reacción pendular frente al ultra dirigismo anterior. Sin embargo, la economía parece dirigirse a un llamativamente bajo nivel de actividad, con sus posibles consecuencias políticas y sociales", estimó.

* "La principal variable hoy es Irán mismo. Ya sea por su rendición, o por su capacidad de daño. Ambos imponderables. El riesgo es significativo", afirmó Delphos Investment.

* "Cualquier señal de tregua (en Oriente Medio), una mesa de negociación mediada por potencias neutrales o incluso un indicio de desescalada en el Estrecho de Ormuz, provocaría una descompresión inmediata de las cotizaciones", dijo IOL (Invertir on Line).

"En un escenario de paz o normalización logística, la 'prima de guerra' se evaporaría rápidamente, dejando a los activos energéticos vulnerables a una toma de ganancias masiva", estimó.

* "La acumulación de reservas puede alcanzar un nivel tal que, aún considerando los compromisos de deuda de los próximos dos años, la disponibilidad de divisas no represente un problema, amortiguando así los escenarios más adversos", estimó Neix.

"La debilidad de la actividad económica podría derivar en riesgo político de cara a las elecciones de 2027, como ya sucedió en ciclos anteriores. La acumulación de reservas es la variable clave para amortiguar este escenario", agregó.

