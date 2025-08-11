¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 11 al 15 de agosto

BUENOS AIRES, 11 ago (Reuters) - En momentos en que altas tasas de interés distorsionan la operatoria del mercado financiero y cuestiones políticas, de cara a las elecciones legislativas de octubre, crean dudas entre los inversores, analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América Latina.

El Gobierno sufrió la semana pasada derrotas en proyectos legislativos luego de que la Cámara baja diera media sanción a varias iniciativas, entre las cuales están el financiamiento de las universidades nacionales, la declaración de la emergencia en pediatría y que la oposición consiguiera los votos para un primer rechazo a varios de los decretos.

El presidente Javier Milei viene de vetar leyes porque afirma que comprometen el equilibrio fiscal que pregona para derrotar a la inflación, con la idea de reducir los niveles de pobreza e indigencia.

* "El desafío está en lograr un empalme lo menos traumático posible entre el actual esquema de bandas cambiarias y control de agregados monetarios, hacia un régimen monetario-cambiario de carácter permanente", dijo la Fundación Mediterránea.

"Después de las elecciones será clave lograr un equilibrio dólar/tasas por el que la tasa real de interés pase a un nivel de un dígito anual, para lo que se requiere haber minimizado las expectativas de devaluación y reducido la prima de riesgo país", estimó.

* "El reto inmediato es esterilizar la liquidez proveniente del canje de LEFI sin abortar la remonetización ni la expansión del crédito. Con la inflación núcleo encaminada a perforar 2% mensual hacia el cuarto trimestre, la prioridad es sostener tasas reales positivas y evitar que la mayor demanda estacional de dinero en fin de año provoque desalineamientos", dijo Delphos Investment.

* "La mayor demanda de fondos de muy corto plazo intensificó la presión sobre el fondeo, evidenciando que el sistema encara con fricciones el proceso de adaptación a las nuevas condiciones (tras una suba en los encajes dispuesta por el Banco Central (BCRA)", dijo Portfolio Personal Inversiones.

* "Este fenómeno de suba de tasas, creemos, es lo que subyace a la baja del dólar en estas últimas ruedas", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

"Hacia adelante, veremos como es el resultado de la licitación de deuda en pesos de la semana que viene, en especial en materia de rollover, para ver qué tantos pesos prefieren los bancos no renovar para hacerse de liquidez, y que implicancias tiene eso sobre tasas cortas en pesos y dólar", agregó.

* "A mediano plazo, la necesidad de financiamiento externo para enfrentar vencimientos de deuda sigue siendo elevada.

Los fundamentos de una economía con déficit en la cuenta corriente y tipo de cambio apreciado parecen ser una resistencia para bajar el riesgo país y volver a los mercados voluntarios de deuda", dijo el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

* "A pesar del fuerte compromiso fiscal del gobierno, la lectura incomoda a los inversores dado que refleja una oposición con visiones diferentes, lo cual incrementa la ¨prima de riesgo¨ en las valuaciones, ya que los progresos en la economía se encontrarían sujetos al escenario político, no lográndose conformar consensos sobre pilares centrales entre las principales fuerzas", dijo el economista Gustavo Ber.

* "Creemos que, con el cambio de expectativas a nivel internacional, y la posibilidad cada vez más cierta de una baja de tasas en Estados Unidos, nuestros bonos y acciones tienen un recorrido alcista por delante", dijo el analista Salvador di Stefano.

"No vemos ningún motivo para que el dólar siga a la suba, todo lo contrario, parecería que vamos a un escenario en donde el dólar podría cotizar por debajo de los niveles alcanzados en la previa del vencimiento de las LEFI (letras de Liquidez Fiscal), y no descartamos niveles similares a los que tuvo en la salida del cepo (en abril pasado)", agregó.

* "No debemos subestimar la importancia de la decisión que la Corte de Apelaciones tomará el martes próximo en el caso YPF. Si ratifica la decisión de la jueza Preska de no suspender el fallo que obliga al país a entregar las acciones de YPF, el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a la Corte Suprema", recordó el analista especializado en litigios internacionales Sebastián Maril.

"Los resultados de estas decisiones marcarán el rumbo que tomará el juicio por la expropiación de YPF hasta que se conozca el fallo de la apelación principal", señaló.

* "Continuamos esperando importante volatilidad vinculada con el contexto, en especial para la renta variable", dijo VatNet Financial Research.

* "La primera revisión del FMI trajo buenas noticias por partida doble. No solo permite el desembolso de US$2000 millones sino que baja las metas de reservas de corto plazo. Esta menor necesidad de acumulación quita algo de presión al dólar", dijo Gustavo Geretto de Adcap.

* La industria pyme manufacturera no logra salir de la recesión y siguen predominando los indicadores recesivos: para el 70% de las empresas la producción está estable o en baja y la preocupación por la debilidad de la demanda alcanza al 68% de las empresas, reveló un informe del Observatorio PyME. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)