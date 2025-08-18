¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 18 al 22 de agosto

BUENOS AIRES, 18 ago (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América Latina en momentos en que altas tasas de interés distorsionan la operatoria de la plaza financiera y que cuestiones políticas, de cara a las elecciones legislativas de octubre, ponen un impasse en el apetito inversor.

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos accedió el viernes a la petición de Argentina de dejar en suspenso la orden de una jueza de que entregue su participación del 51% en la petrolera YPF para satisfacer parcialmente una sentencia de US$16.100 millones ganada por dos inversores.

* "La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito permite a Argentina apelar la orden de la Juez Loretta Preska sin necesidad de entregar las acciones de YPF" dijo el analista Sebastián Maril de Latam Advisors y señaló que "adicionalmente, el país podrá apelar la orden de la Juez Preska sin ofrecer una garantía".

* "Las tasas reales elevadas, sin sobrante monetario y con alto costo de financiamiento limitan la acumulación de stocks y reduce la capacidad de las empresas para defender márgenes mediante aumentos de precios", dijo InvertirOnline (IOL).

"En contextos anteriores de liquidez abundante y baja demanda de pesos, los formadores de precios podían trasladar rápidamente los incrementos del tipo de cambio, algo que hoy no se observa", señaló.

* "Las elevadas tasas reales que siguen alimentando apuestas de ¨carry¨.

Aun así, existen inquietudes respecto a cuál será su respuesta cuando las tasas vayan aflojando y así se pueda ver reducida la oferta de divisas, lo cual como contrapartida podría también sumar una habitual mayor dolarización electoral", señaló el economista Gustavo Ber.

"Más allá de que un reacomodamiento del dólar podría reanudarse próximamente, en la medida que continúen las positivas señales respecto al proceso de desinflación, dicha dinámica tiene chances de resultar gradual y ordenada", añadió.

"Calculamos que los bancos necesitan encajar en el Banco Central aproximadamente 19,5 billones de pesos en agosto", dijo un informe de la consultora 1816.

"La barrida de los pesos ayudó a reducir la liquidez sobrante, subir las tasas de interés y volver a rearmar el carry trade con un dólar a la baja, luego de que este se escapara a fines de julio", dijo la consultora EcoGo.

"La contracara de la medida es un fuerte encarecimiento del crédito, un consecuente y esperable impacto negativo en la actividad que ya venía estancada desde febrero y un menor traspaso del salto en el dólar a la inflación", señaló.

"El mercado advierte que estos retornos, pese a la estrategia oficial, podrían impactar negativamente en la actividad económica en los próximos meses", estimó Wise Capital.

"Los avances iniciales en la desinflación, respaldados por un ancla fiscal creíble, han ayudado a limitar los efectos de segunda vuelta y a moldear las expectativas de inflación", señaló Adcap Grupo Financiero.

"Una semana más de alta volatilidad en la tasa de corto plazo, y ya perdí la cuenta de cuántas van. Y el mercado parece que no termina de acomodarse al nuevo esquema monetario sin LEFI, con tasa endógena y tipo de cambio flotante entre bandas", dijo Emilio Botto de Mills Capital Group.

"El esquema de política monetaria del Gobierno se ha vuelto cada vez menos claro, y los mecanismos de comunicación —como anunciar nuevas licitaciones y cambios en los encajes vía X después de las 20hs— hacen poco por mejorar la transparencia", dijo Max Capital.

"Desde la eliminación de las Lefis hace un mes, el enfoque del Gobierno ha sido errático, desconcertando a los inversores", agregó.

En la plaza cambiaria "se mantuvo la estrategia del BCRA de intervenir en aquellos contratos en que el precio estaba por afuera del techo de la banda proyectada.

Igualmente se ve un incremento en el interés abierto en los meses de más "ruido electoral", dijo la administradora de fondos MegaQM.

“Los préstamos al sector privado pasaron de crecer al 4% real por mes entre enero y abril, a un ritmo más cercano al 2% en junio y julio, por el ajuste de la tasa real”, reveló un informe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y la consultora Econviews.

Añadió que “también creció la morosidad. En la encrucijada entre contener al dólar y darle aire a la actividad económica, el gobierno parece haber optado claramente por la primera. La gran pregunta es si esto cambiará después de octubre”.

“La baja de los DEX (derechos de exportación al sector agrícola) representa una mejora concreta para el negocio de producir granos frente al escenario contrafáctico en el que las alícuotas no se reducían”, dijo Franco Artusso de la Fundación Mediterránea.

“Al tratarse, esta vez, de una medida permanente, también aporta mayor previsibilidad y reglas de juego más claras para todos los actores del sector. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Los márgenes proyectados para la campaña 2025/26 se mantienen por debajo del promedio de las últimas ocho campañas y la carga tributaria seguirá siendo muy elevada”, agregó.

