¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 19 al 23 de enero

BUENOS AIRES, 19 ene (Reuters) - Luego de importantes compras de dólares del mercado por parte del Banco Central (BCRA), tras la profundización de su política monetaria, y una marcada recuperación del peso en momentos de relativa estabilidad de los activos, analistas opinan sobre el futuro de la economía argentina.

El Fondo Monetario Internacional dijo que la próxima revisión del programa actual con Argentina tendrá lugar en febrero, y que cualquier discusión sobre el cumplimiento del acuerdo se llevará a cabo en esa fecha.

Las cuestiones políticas se centran ahora en el Congreso donde el presidente Javier Milei pretende avanzar en una reforma laboral y una nueva norma tributaria.

* "Hacia adelante, mantendremos la atención en el ritmo de compra de reservas. El Gobierno ha dado la señal de que la compra de divisas será el único canal de monetización de pesos", dijo el equipo de research de Puente.

"En este contexto, se espera que las autoridades mantengan una estrategia prudente, priorizando el control monetario y la estabilidad cambiaria", agregó.

* "Se abre una nueva etapa de acumulación de reservas tan necesaria para aventar posibles sofocones como los vividos en la segunda mitad de 2025. Los debates de las leyes propuestas por el Gobierno, como el de la reforma laboral podrían ser un disparador para esta nueva etapa", según Capital Markets Argentina.

* "Una porción significativa de los pesos inyectados a través de las compras de divisas es luego absorbida, en parte mediante compras de dólares del Tesoro y en parte a través de ventas de instrumentos dollarlinked por parte del BCRA en el mercado secundario", dijo Adcap Grupo Financiero.

"Estas dinámicas se han traducido en condiciones de liquidez persistentemente ajustadas, con tasas de fondeo en torno al 40% en las últimas semanas", señaló.

* "Bajo un escenario base de remonetización, la inflación interanual hacia diciembre de 2026 podría ubicarse alrededor del 23%. En un escenario más optimista, el ritmo anual podría converger hacia 18–19%, mientras que en un escenario pesimista la inflación podría mantenerse cerca del 30% si la demanda de dinero se expande menos de lo esperado", expresó la Fundación Mediterránea.

* "La emisión de pesos asociada a las compras de divisas podría aliviar las condiciones de liquidez en un mercado de pesos que aún no logra ganar tracción, contribuyendo a descomprimir la iliquidez que en las últimas semanas se reflejó en una mayor volatilidad de las tasas de interés", afirmó Justina Gedikian de Cohen Aliados Financieros.

* "El foco de los inversores continuó puesto en la dinámica de las tasas de interés y en el resultado de la licitación del Tesoro realizada el miércoles, en la que se convalidaron rendimientos más elevados y no se liberaron pesos al mercado", dijo Wise Capital.

* "El mix de política (del BCRA) sugiere un ancla cambiaria junto con condiciones de liquidez estrictas, probablemente empujando marginalmente las tasas al alza y, sobre todo, incrementando la volatilidad", manifestó Max Capital.

"De hecho, las tasas han sido volátiles en las últimas semanas y este esquema probablemente continúe en las próximas semanas", agregó.

* "Pese a que el tipo de cambio está muy por encima del piso de la banda, el BCRA aprovecha la distensión del mercado cambiario por el ingreso de dólares provenientes de las emisiones de deuda corporativa para comprar divisas y sumar reservas internacionales", afirmó el agente de compensación y liquidación Cohen.

* "Durante las próximas semanas, veremos cómo el BCRA sigue influyendo en la liquidez a la espera de la próxima licitación donde vencen 7,5 billones de pesos y el mercado estará atento al rollover y dinámica de las tasas para entonces", dijo Invertir Online (IOL).

* "Nuestro escenario base de remonetización proyecta un incremento de 0,6 puntos porcentuales en la relación Base Monetaria/PIB, en línea con la meta comunicada por la autoridad monetaria", según la Fundación Mediterránea.

"Bajo este supuesto, la base monetaria se expandiría del 4,4% actual al 5,0% del PIB para diciembre de 2026. Este incremento en la demanda de pesos le permitiría al Banco Central acumular reservas por aproximadamente 6.500 millones de dólares e implicaría una inflación interanual hacia diciembre de 2026 en torno al 23%", señaló.

* "Las compras de divisas del organismo monetario, las renovadas emisiones corporativas en el exterior y la expectativa de mayor apetito por ¨carry-trade¨ aflojan al dólar mayorista por debajo de los 1.450 pesos", expresó el economista Gustavo Ber.

Y añadió que "dicho descenso no debería tener demasiado recorrido ya la preferencia inversora sigue estando en que las autoridades aprovechen este escenario para profundizar la compra de reservas, dado que ello contribuiría a la reducción del riesgo país y por ende a descomprimir las necesidades financieras".

* "La mayor parte de los pronósticos del mercado ven que se sigue la lógica de un gobierno que tendrá una tasa de interés positiva contra la inflación, y una tasa de inflación que correrá a mayor ritmo que la tasa de devaluación. La tasa de inflación en dólares tratará de converger con la tasa de interés internacional", dijo el analista Salvador di Stefano.

* "El acuerdo (UE-Mercosur) no promete resultados inmediatos; establece reglas previsibles para que empresas y sectores puedan planificar", dijo Yanina Soledad Lojo de Consultora Lojo.

