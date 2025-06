¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 23 al 27 de junio

BUENOS AIRES, 23 jun (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía argentina en momentos en que las miradas se centran en la acumulación de reservas del banco central, la revisión de metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un sinceramiento de ahorros no declarados.

La empresa de información de mercados MSCI mantuvo la semana pasada a Argentina en la categoría "standalone", lo que la deja fuera de sus índices compuestos, a pesar de que había expectativas de que las reformas del presidente Javier Milei pudieran elevar su calificación a mercado de frontera o incluso emergente.

En el plano político, las próximas elecciones de medio término que se celebrarán en octubre mantienen la atención de los inversores, en medio de internas en la oposición peronista tras la detención de la expresidenta Cristina Fernández por malversación de fondos públicos.

Por su parte, en el contexto global, el mundo espera la respuesta de Irán después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que había "arrasado" las instalaciones nucleares más sensibles de Teherán, uniéndose a Israel en la mayor acción militar occidental contra la república islámica desde su revolución de 1979.

* Tuvimos "una semana signada por la decisión de la Corte Suprema en torno a la condena de Cristina Fernández de Kirchner, y el equipo económico ajustó las clavijas del esquema económico procurando hacerse de pesos y de dólares para asegurar el programa financiero sin usar los dólares del FMI para el pago de julio a los tenedores de globales y Bonares", recordó la consultora EcoGo.

* "Mientras se evalúa el escenario político, en especial los movimientos del peronismo tras la condena a CFK, los inversores también siguen de cerca la estrategia para la acumulación de reservas", dijo el economista Gustavo Ber.

"Ello se debe a que los inversores evalúan que un nivel más elevado podría permitir una reducción más acelerada del riesgo país, dado que todavía se encuentra unos 300 pb (puntos básicos) por encima del promedio regional, lo cual resultaría crucial para recuperar acceso al mercado, y así refinanciar los vencimientos de capital a futuro", estimó.

* "Se estima que podrían salir del colchón unos 16.000 dólares.

Con esta movida plasmada en el 'Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los Argentinos' se apunta a impulsar el consumo vía utilización de esos dólares, canalizándolos al sistema formal, máxime cuando ya no hay brecha cambiaria", estimó Wise Capital. "Esto representaría un incremento en las reservas brutas (e indirectamente las netas), lo que ayuda a fortalecer el poder de fuego del Banco Central", afirmó. * "Para adquirir reservas el Estado tiene que comprarlas ya sea pagándolas con deuda remunerada o emitiendo pesos, es decir deuda no remunerada", dijo Maximiliano Gutierrez de la Fundación Mediterránea. "La decisión depende de la conjeturar sobre si existe o no una demanda de dinero suficiente como para que permita absorber los pesos que se inyectarán para comprar los dólares. Si bien el contexto de escasez de pesos daría espacio para la emisión monetaria sin generar presiones inflacionarias, el optar por el camino de la deuda remunerada resulta más conservador", agregó. * "El desempeño fiscal acumulado (a mayo) se encuentra por detrás del nivel alcanzado en el mismo período del año pasado, lo que sugiere que será necesario un ajuste fiscal adicional para cumplir con la meta anual del 1,6% del PBI", dijo Federico Filippini, de Adcap. * "La comparación interanual (del resultado fiscal) también se ve afectada por la eliminación del impuesto PAIS, que en los primeros cinco meses de 2024 había recaudado el equivalente al 0,4% del PBI. Su ausencia en 2025 operó como un factor contractivo sobre los ingreso", señaló la consultora ACM. * "En general, el estado de las grandes variables macro no da hoy ninguna señal de preocupación, y compara bien tanto con la situación a fines de 2024, como con lo último de la pre-pandemia. Esto tiende a favorecer los activos de riesgo", estimó Delphos Investment. * "La licitación de bonos 'Bopreal 4' fue probablemente la principal fuente de presión sobre las tasas locales e incluso los bonos en dólares, con la moneda apreciándose como resultado, un efecto temporal que podría durar hasta la próxima subasta, mostrando la volatilidad implícita de un marco monetario donde la liquidez es administrada en parte por las subastas del Tesoro", estimó Max Capital. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Nicolás Misculin)